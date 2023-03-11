Не по вашей чести: как защитить личную жизнь учителей

Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования необходимо дополнить пунктом о защите чести и достоинства педагогического работника — соответствующий законопроект разработал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования необходимо дополнить пунктом о защите чести и достоинства педагогического работника — соответствующий законопроект разработал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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