Джейн Фонда показала кулак трампистам. "Это Фонда, сучка"

В свои 87 лет культовая актриса и обладательница “Оскара” снимается для программы тренировок в виртуальной реальности и гордо показывает времени кулак: “В каком-то смысле сегодня я даже моложе”, — утверждает она.
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