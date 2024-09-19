Ограничения по движению на КАД сняты. Но пробки в городе пока еще сложные - 8 баллов. Фото: скриншот сервиса Яндекс.
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Ограничения по движению на КАД сняты. Но пробки в городе пока еще сложные - 8 баллов. Фото: скриншот сервиса Яндекс.