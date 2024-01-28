Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО, где она столкнулась с непростой ситуацией. Она откровенно призналась, что не в состоянии погасить долги перед государством, которые составляют более миллиарда рублей.
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