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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Будет ли иметь продолжение скандал с поставками западных деталей корпорации «Яковлев»

Будет ли иметь продолжение скандал с поставками западных деталей корпорации «Яковлев»

В западных спецслужбах и оборонных кругах разразился скандал. Вопреки введённым после начала СВО санкциям российский самолётостроительный комплекс продолжает использовать комплектующие и вспомогательное оснащение от европейских и американских производителей.

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