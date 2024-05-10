Специализированные ЗРК и ЗУР для борьбы с БПЛА

Украинские FPV-беспилотники ударного назначения. Фото Twz.com Современные зенитные ракетные комплексы и системы способны бороться с разнообразными воздушными целями, включая малые и средние беспилотные летательные аппараты.
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