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"Аккуратная" ликвидация. Русские оставили ВСУ без отряда британского спецназа

"Аккуратная" ликвидация. Русские оставили ВСУ без отряда британского спецназа

Русские бойцы оставили ВСУ без отряда британского спецназа. Эксперт Константин Сивков рассказал, что в ходе "аккуратного" удара было ликвидировано 18 боевиков и ранено ещё 25.

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