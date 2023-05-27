«Гранада» вернулась в Ла Лигу спустя год после вылета, «Лас-Пальмас» – спустя пять

Команда Пако Лопеса заняла первое место во второй лиге, набрав 75 очков за 42 матча. Она возвращается в высший дивизион спустя год после вылета.
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