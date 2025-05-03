Луна Феннер снова в Петербурге: операция по устранению "маски Бэтмена"

Девочка из США Луна Феннер вернулась в Санкт-Петербург для продолжения лечения редкого невуса. После успешных операций в Краснодаре девочке предстоит серия процедур в частной клинике, чтобы удалить "маску Бэтмена", бросающую вызов врачам.
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