Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Исландия, конечно, Пашиняна просто уничтожила

Исландия, конечно, Пашиняна просто уничтожила

Вы же помните, как Пашинян обосновывает свое нежелание проводить референдум о ЕС?Он говорит, что сначала нужно подать на вступление, и только потом станет возможным голосование о выборе между ЕС и ЕАЭС.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alla los angeles
Alla los angeles

Жду и надеюсь когда пашиняна отрежут от всех Российских благ. Скорей бы уже чтобы проучить эту мразь! Только тогда эти с промытыми мозгами что-то поймут и снесут его с "пьедестала".

Профиль пользователя Валентин Воробьев
Валентин Воробьевизменено

Паши нян специально выходить из ЕАЭС не хочет - доить надеется. А надо, пускай без выхода лишить его всех преференций, пока не изменит политику и признает свою тягу в ЕС. Иди лесом, поганый армяшка Пашинян!

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

а у нас кто спросил у народа когда разваливали СССР. да никто. так все лидеры не зависимо от того какая страна поступает по одной схеме. никто никогда у народа не спрашивает.