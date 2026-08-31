Исландия, конечно, Пашиняна просто уничтожила

Вы же помните, как Пашинян обосновывает свое нежелание проводить референдум о ЕС?Он говорит, что сначала нужно подать на вступление, и только потом станет возможным голосование о выборе между ЕС и ЕАЭС.
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Жду и надеюсь когда пашиняна отрежут от всех Российских благ. Скорей бы уже чтобы проучить эту мразь! Только тогда эти с промытыми мозгами что-то поймут и снесут его с "пьедестала".
Да, ладно - подвела. Редкий армянин "читает по-исландски", а если и узнает о референдуме в Исландии вряд ли станет копаться в деталях
Паши нян специально выходить из ЕАЭС не хочет - доить надеется. А надо, пускай без выхода лишить его всех преференций, пока не изменит политику и признает свою тягу в ЕС. Иди лесом, поганый армяшка Пашинян!
узковат зад пашинянский для двух стульев. кпадёт неизбежно.
Так эта мразина и НЕ БУДЕТ проводить" референдум", и так всё понятно.
а у нас кто спросил у народа когда разваливали СССР. да никто. так все лидеры не зависимо от того какая страна поступает по одной схеме. никто никогда у народа не спрашивает.