Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

Адвокат Данилов заявил о риске лишиться жилья при попадании ЭЦП к третьим лицам Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм» предупредил россиян о риске лишиться жилья, если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в распоряжение третьих лиц.