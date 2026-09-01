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Длинные ноги и сочные образы: участницы "Мисс Барнаул" предстали в стиле пин-ап. Фото

Длинные ноги и сочные образы: участницы "Мисс Барнаул" предстали в стиле пин-ап. Фото

Подготовка к финалу конкурса красоты и талантов "Мисс Барнаул – 2026" набирает обороты. До главного этапа остаются считаные дни, поэтому девушки усердно репетируют свои финальные выходы.

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