«Русские объявили охоту на ракетные установки для ATACMS своим приоритетом. 5 штук уже уничтожены»

Alex Nемо Стоимость этой резиденции (Даунинг стреет 10) оценена страховым агенством в 350 тысяч фунтов стерлингов. Вам известно сколько стоит 1 Орешник? В своё время у Королёва спросили - почему Союз не запускает ракеты каждый день. Королёв спросил - А вы знаете сколько стоит один запуск? Журналист ответил - ну точно не знаю, но думаю миллионов 500... Слова Королёва дословно - если бы пуск стоил 500 миллионов, то мы бы запускали ракеты по 50 штук в день и не моргали. Это было в Союзе и стоимость рубля была значительно выше чем сегодня. Запуск Орешника не намного дешевле запуска космической ракеты.

М ММ Ну, если всё переводить в деньги, то можно завод по производству тех ракет, что поставляет Британия в Хохляндию заодно грохнуть. Боеголовок то не одна! И каждая может выбрать свою цель. Вполне можно окупить затраты на Орешник, распределив цели подороже. Но Британия зарвалась и ее пора наказывать.