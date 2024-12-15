«Искандеры» накрыли РСЗО MLRS и HIMARS в Сумской области Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одним из своих первых решений на посту запретит дальнобойные удары ВСУ в глубину России.
«Русские объявили охоту на ракетные установки для ATACMS своим приоритетом. 5 штук уже уничтожены»
Комментарии
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Alex Nемо
Стоимость этой резиденции (Даунинг стреет 10) оценена страховым агенством в 350 тысяч фунтов стерлингов. Вам известно сколько стоит 1 Орешник? В своё время у Королёва спросили - почему Союз не запускает ракеты каждый день. Королёв спросил - А вы знаете сколько стоит один запуск? Журналист ответил - ну точно не знаю, но думаю миллионов 500... Слова Королёва дословно - если бы пуск стоил 500 миллионов, то мы бы запускали ракеты по 50 штук в день и не моргали. Это было в Союзе и стоимость рубля была значительно выше чем сегодня. Запуск Орешника не намного дешевле запуска космической ракеты.
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14 час.
М
ММ
Ну, если всё переводить в деньги, то можно завод по производству тех ракет, что поставляет Британия в Хохляндию заодно грохнуть. Боеголовок то не одна! И каждая может выбрать свою цель. Вполне можно окупить затраты на Орешник, распределив цели подороже. Но Британия зарвалась и ее пора наказывать.
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13 час.
Alex Nемо
Всему своё время... Кстати, ракеты, те модели что поставляются в уркаину, давно сняты с производства. Это модели вплоть до середины 80-х годов. А те модели что принимаются на производство, пока передаются в НАТОвские армии в небольших количествах. Поэтому и верещат что у них самих кончается оружие для обороны. Делайте выводы.
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12 час.
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