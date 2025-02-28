Трамп и Зеленский: отмена сделки по минералам после перепалки в Вашингтоне

Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Встреча обернулась конфликтом, после которого Трамп отменил сделку по редкоземельным металлам между США и Украиной, сославшись на почувствованное неуважение.
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