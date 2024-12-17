Суд обязал установить границы водоохранных зон в Смоленском Поозерье

Речь идет об озере Петровское Демидовский районный суд рассмотрел иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц к региональному министерству природных ресурсов и экологии, а также нацпарку “Смоленское Поозерье”.
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