Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье

Новые места отдыха обустроили в подмосковных лесах. Они появились в Дмитрове, Мытищах и Пушкино. Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 новых мест отдыха обустроили в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском лесничествах.