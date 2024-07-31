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Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье

Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье

Новые места отдыха обустроили в подмосковных лесах. Они появились в Дмитрове, Мытищах и Пушкино. Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 новых мест отдыха обустроили в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском лесничествах.

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