Зачем Трамп переименовывает географические объекты

На пути обратно в Белый дом Дональд Трамп обещал прекратить войну на Украине, экономически победить Китай и существенно расширить территорию Соединенных Штатов за счет датской Гренландии, соседней Канады и кусочка Панамы с ее каналом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии