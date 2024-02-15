Юникредит банк увеличил просрочку по МБК в декабре 2023 года на 14,5 млрд рублей

Юникредит банк, российская «дочка» итальянской группы UniCredit, в конце 2023 года столкнулся с резким ростом просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам (МБК, счет 324), написал «Коммерсант».
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