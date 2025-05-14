Нарветесь на штраф: в Госдуме предупредили о наказании за курение на общих балконах

Даже с ужесточением законов о запрете курения далеко не все россияне понимают, какие места можно считать общественными, а какие нет, и нередко невольно нарушают запрет, выходя покурить на общий подъездный балкон.
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