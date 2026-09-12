МВД объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявлен Министерством внутренних дел в розыск в рамках уголовного дела.
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Все эти министры замы и прочие кто связан с финансами принципе должны быть не выездными или только после тщательной проверки.
Сначала выпускаем потом ищем действительность нашей власти
Мне интересно.Сначала все крупные воры спокойно сваливают из России а потом власти имитируют недоумение. Когда и как. объявляют розыск но никого и ничего не ищут. Это давняя игра наших правоохранителей.