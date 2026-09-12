Страна и люди
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Страна и люди

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МВД объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова

МВД объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявлен Министерством внутренних дел в розыск в рамках уголовного дела.

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Профиль пользователя александр муравьёв
александр муравьёв

Мне интересно.Сначала все крупные воры спокойно сваливают из России а потом власти имитируют недоумение. Когда и как.  объявляют розыск но никого и ничего не ищут. Это давняя игра наших правоохранителей.