Хабиб Нурмагомедов поздравил россиянина Анкалаева с титулом UFC

Известный российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X поздравил своего соотечественника Магомеда Анкалаева с завоеванием титула промоушена в полутяжелом весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии