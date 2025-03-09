Хабиб Нурмагомедов поздравил россиянина Анкалаева с титулом UFC

Известный российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X поздравил своего соотечественника Магомеда Анкалаева с завоеванием титула промоушена в полутяжелом весе.