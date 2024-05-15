Захарова назвала угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытой угрозой заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о возможном пересмотре отношений США с Грузией в случае принятия в республике закона об иноагентах.
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