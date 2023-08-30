Спички - не игрушка

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Зеленский: Литве должно быть стыдно за $41 млн военной помощи. Это не те деньги, чтобы победить русских

Зеленский: Литве должно быть стыдно за $41 млн военной помощи. Это не те деньги, чтобы победить русских

  Диверсиями в Крыму Киев выжимает деньги у НАТО Придуманные украинским генералом Виктором Хоренко (командиром Сил спецопераций) диверсии принесли плоды.

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Комментарии
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Татьяна Коньшина
Оглупевшие власти Запада,помогите лучше своему народу,а не кормите хохлов Киева.
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12 час.
Ольга Скобликова
А молодец Зеля, всех построил во фрунт! Они ещё и отчитываются перед ним, а он оценивает мало или достаточно, и отчитывает!
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11 час.

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