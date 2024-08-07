Житель Дальнереченска показал уровень затопления в своем доме

Житель Дальнереченска показал РЕН ТВ уровень затопления в своем доме. По его словам, всех заранее оповестили о том, что придет большое количество воды, но точной информации о масштабах приближающейся проблемы не было.
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