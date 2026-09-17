В Ивановской области в рамках расследования хищения денежных средств участника СВО выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности одного из обвиняемых

Следственными органами СК России по Ивановской области в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве группой лиц при получении выплат участника СВО на сумму более 15 млн рублей выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности одного из фигурантов.
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