ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

В Ивановской области в рамках расследования хищения денежных средств участника СВО выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности одного из обвиняемых

В Ивановской области в рамках расследования хищения денежных средств участника СВО выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности одного из обвиняемых

Следственными органами СК России по Ивановской области в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве группой лиц при получении выплат участника СВО на сумму более 15 млн рублей выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности одного из фигурантов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым