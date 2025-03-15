Александр Овечкин и другие русские звезды, которые сделали другой лучшую лигу мира / Хоккейные топы

Кто лучшие российские легионеры в истории НХЛ?Кто лучшие российские легионеры в истории НХЛ? Те, кто набрал больше очков? Или завоевал больше титулов? Однако ни голы, ни трофеи не гарантируют, что игрок оставит яркий след в истории.