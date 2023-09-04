World Coin доступна для торговли, но не все довольны

Не так давно Сэм Альтман – человек создавший ныне печально известный инструмент искусственного интеллекта Chat GPT (который предназначен для создания контента) объявил, что выводит на финансовую арену новую цифровую валюту под названием World Coin.
Не так давно Сэм Альтман – человек создавший ныне печально известный инструмент искусственного интеллекта Chat GPT (который предназначен для создания контента) объявил, что выводит на финансовую арену новую цифровую валюту под названием World Coin.
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