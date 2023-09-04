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World Coin доступна для торговли, но не все довольны

World Coin доступна для торговли, но не все довольны

Не так давно Сэм Альтман – человек создавший ныне печально известный инструмент искусственного интеллекта Chat GPT (который предназначен для создания контента) объявил, что выводит на финансовую арену новую цифровую валюту под названием World Coin.

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