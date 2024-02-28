Три рейтинга России повысили по рекомендациям ФАТФ

Три рейтинга России повысили по рекомендациям Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), следует из отчета о прогрессе российской антиотмывочной системы, опубликованного Росфинмониторингом 28 февраля.
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