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NASA выбрало 7 компаний для разработки новых марсоходов

NASA выбрало 7 компаний для разработки новых марсоходов

Программа STRIDE получит до $17 млн на создание роботизированных систем, которые помогут исследовать труднодоступные районы МарсаNASA выбрало семь компаний для разработки новых технологий передвижения по поверхности Марса в рамках программы Science Transport and Robotic Innovation for Deployment and Exploration (STRIDE).

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