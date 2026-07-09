NASA выбрало 7 компаний для разработки новых марсоходов

Программа STRIDE получит до $17 млн на создание роботизированных систем, которые помогут исследовать труднодоступные районы МарсаNASA выбрало семь компаний для разработки новых технологий передвижения по поверхности Марса в рамках программы Science Transport and Robotic Innovation for Deployment and Exploration (STRIDE).