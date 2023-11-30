Европейскую редакцию Politico встревожил охват RT и Sputnik в Латинской Америке, Европе и Африке

Европейскую редакцию Politico встревожило то, что аккаунты российских СМИ, такие как RT и Sputnik, в соцсетях обладают «огромным охватом» в Латинской Америке, Европе и Африке, несмотря на введённые Евросоюзом санкции.
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