Представители московской туриндустрии приняли участие в международной выставке в Индии

Туристический потенциал Москвы представили на международной отраслевой выставке SATTE в Индии. В состав столичной делегации вошли представители туроператоров, гостиниц, транспортных компаний и профильных ведомств.
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