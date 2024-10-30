Глава Коркинского округа ушла в отставку

Наталья Лощинина покидает пост руководителя муниципалитета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина уходит с должности руководителя муниципалитета.
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