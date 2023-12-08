Перевозчик «Совавто» возобновил продажу билетов из Петербурга в Хельсинки

Такая возможность появилась благодаря новости о потенциальном открытии границы Финляндии. Компания, специализирующая на пассажирских перевозках между Россией и Финляндией, возобновила продажу билетов до Хельсинки и обратно на 14 декабря.
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