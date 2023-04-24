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Московские школьники посещают мастер-классы по правильному питанию

Столичные школьники получили возможность посещения мастер-классов по правильному питанию. Для проведения познавательных уроков о здоровой еде приглашены работники комбинатов, которые занимаются обслуживанием учебных заведений, сообщает Правда.

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