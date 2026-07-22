Стало известно, какие территории утратил Сырский на посту главкома ВСУ

Александр Сырский занимал пост главкома ВСУ с февраля 2024 года по июль 2026 года. За это время российские военные взяли под контроль около 11,5 тысячи квадратных километров, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.
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