Захарова: единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе

ЮВ

Юрий Во

Как ревностный член "кремлевской" тусовки, г-жа Захарова "видит" единство россиян там, где его нет, от слова СОВСЕМ. Это и понятно. Она вместе с приближенными к Президенту живут в параллельной России, где нет нищих, где бедные родители не собирают деньги для лечения своих больных детей на федеральных СМИ, где здравоохранение - лучшее в мире, а пенсионеры, как говорил Силуанов, после повышения пенсионного возраста уже вовсю ездят по заграницам... НО мы живем в другой России, где единства быть не может, поскольку пропасть между бедными и богатыми растет каждый год, здравоохранение после реформ никак не может вернуться хотя бы к советским стандартам, а социальная пенсия для пенсионеров ниже прожиточного уровня.