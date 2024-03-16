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Захарова: единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе

Захарова: единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Как ревностный член &quot;кремлевской&quot; тусовки, г-жа Захарова &quot;видит&quot; единство россиян там, где его нет, от слова СОВСЕМ. Это и понятно. Она вместе с приближенными к Президенту живут в параллельной России, где нет нищих, где бедные родители не собирают деньги для лечения своих больных детей на федеральных СМИ, где здравоохранение - лучшее в мире, а пенсионеры, как говорил Силуанов, после повышения пенсионного возраста уже вовсю ездят по заграницам...  НО мы живем в другой России, где единства быть не может, поскольку пропасть между бедными и богатыми растет каждый год, здравоохранение после реформ никак не может вернуться хотя бы к советским стандартам, а социальная пенсия для пенсионеров ниже прожиточного уровня.
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19 час.

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