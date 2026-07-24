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Журнал «Профиль»

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США начали новый раунд ударов по Ирану

Американские вооруженные силы в 18:45 23 июля по времени восточного побережья США (01:45 мск 24 июля) приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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