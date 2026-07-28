В Дивееве палаточный город готов к приему участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского

27 июля в Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного городка, специально организованного правительством Нижегородской области и Нижегородской епархией для гостей, которые прибудут на празднование Дня памяти преподобного Серафима Саровского, ежегодно отмечаемого 1 августа.
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