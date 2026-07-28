Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

В Дивееве палаточный город готов к приему участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского

В Дивееве палаточный город готов к приему участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского

27 июля в Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного городка, специально организованного правительством Нижегородской области и Нижегородской епархией для гостей, которые прибудут на празднование Дня памяти преподобного Серафима Саровского, ежегодно отмечаемого 1 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии