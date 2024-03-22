Уехавшего из России актера Назарова потребовали признать иноагентом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов получил обращение обратить особое внимание на высказывания актера Дмитрия Назарова, который покинул Россию, а также рассмотреть деятельность его жены Ольги Васильевой.
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