Путин два раза не предлагает

Natalija Osminina

В переводе на простой русский Путин сказал: "Раз 2.5 года СВО не привело вас в чувство, значит, МЫ НАЧИНАЕМ. И вместо СВО будет ВОЙНА. В которой хороши все средства". И "прокси"- хуситы, Куба, Сев.Корея, Иран. И свои собственные. Значит, скоро пойдут в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доствки F16. И по базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы.