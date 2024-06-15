Путин выступил с мощной речью на коллегии МИД. Об этом выступлении вообще никто не знал, кроме разве что Дмитрия Анатольевича, который уж слишком быстро выкатил пост по итогам речи президента.
Путин два раза не предлагает
Комментарии
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Natalija Osminina
В переводе на простой русский Путин сказал: "Раз 2.5 года СВО не привело вас в чувство, значит, МЫ НАЧИНАЕМ. И вместо СВО будет ВОЙНА. В которой хороши все средства". И "прокси"- хуситы, Куба, Сев.Корея, Иран. И свои собственные. Значит, скоро пойдут в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доствки F16. И по базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы.
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