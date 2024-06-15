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Путин два раза не предлагает

Путин два раза не предлагает

Путин выступил с мощной речью на коллегии МИД. Об этом выступлении вообще никто не знал, кроме разве что Дмитрия Анатольевича, который уж слишком быстро выкатил пост по итогам речи президента.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В переводе на простой русский Путин  сказал: &quot;Раз 2.5 года СВО не привело  вас в чувство, значит,  МЫ НАЧИНАЕМ. И вместо СВО будет  ВОЙНА. В которой хороши все средства&quot;. И &quot;прокси&quot;- хуситы, Куба, Сев.Корея, Иран. И свои собственные. Значит, скоро пойдут  в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доствки F16. И по базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы.
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