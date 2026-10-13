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Эксперт по питанию рассказала, как киви влияет на иммунитет, кишечник и кожу

Эксперт по питанию рассказала, как киви влияет на иммунитет, кишечник и кожу

Осень и зима — время, когда организм особенно уязвим и ему требуется дополнительная поддержка. В этот период важно получать достаточное количество витаминов, минералов, клетчатки и других биологически активных веществ.

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