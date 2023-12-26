Когда Украина перестанет атаковать Ростов? Депутат Вассерман дал прогноз

По его мнению, для этого страну нужно лишить самостоятельности.Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, когда, по его мнению, вооружённые силы Украины перестанут пытаться нанести удары по России в целом и Ростовской области в частности.
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