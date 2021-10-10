ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБольшая беда русского народа - это дырка на месте национальности В России вместо своего и своих - пустота Большая беда русского народа - это дырка на месте национальности.Вернуться к статье5423НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЕсли автор не считает себя РУССКИМ, то это не значит, что и никто не считает. РУССКОСТЬ не смогли уничтожить даже МРАЗИ-РОМАНОВЫ вкупе с сатанинским ХРИСТИАНСТВОМ и его полномочным представителем РПЦ.Валентина ГрафоваАвтор-обыкновенный гаденыш.Wlad WladНу наверное каждый имеет право на собственное мнение. Мое мнение в 99% тоже не совпадает с мнением большинства - я просто знаю в несколько раз больше чем все это "большинство".АШАнатолий ШадринРасплачиваемся за годы коммунистического интернационализма и ельцинского космополитизма.Ирина52Во времена интернационализма именно русский менталитет лежал в основе идеологии. И как признал тот же Бердяев, это был русский коммунизм. И в паспорте БЫЛА указана национальность. Эту графу с подачи евреев убрали при Ельцине.Wlad WladИ именно поэтому РУССКИЕ БЫЛИ ЧУЖИЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ.АШАнатолий ШадринКакой ещё русский менталитет?) Во времена коммунистического интернационализма во главе угла был русский великодержавный шовинизм. Именно этим руководствовались коммунисты, когда проводили свою интернациональную политику. Ну и ещё это было обусловлено тем, что СССР был вынужден экспортировать революцию в другие страны, а тут без интернационализма никак.Ирина52Вы сами себе противоречите. Великодержавный шовинизм - разновидность национализма. Это во-первых. А ,во-вторых, он был при царе,когда проводилась политика НАСИЛЬСТВЕННОЙ РУСОФОБИИ, а большевиками эта политика осуждалась. Интернационализм - политика взаимного уважения народов друг к другу. Что же касается экспорта революции - это глобализм, а не интернационализм. Экспорт революции- любимая идея Троцкого, за что его и вытурили из СССР.АШАнатолий ШадринНичего подобного. Русский великодержавный шовинизм лежал в основе интернациональной политики большевиков. Кстати, Сталин был специалистом именно в национальном вопросе. Почитайте, там много про великодержавный русский шовинизм говориться. А все шаги, направленные коммунистами на административное обособление советских республик, их национальную идентичность, являлись результатом их борьбы с русским народом, путём противопоставления ему других народов, населяющих Россию. О русском народе, его ведущей роли, вспоминали только в тяжелые для страны времена. Например в начале ВОВ, если помните, и веру русским вернули, и звания с погонами, и даже русские ордена. А потом снова отобрали, чтобы русские своей историей, верой, достижениями не выделялись среди других народов, а значение русского народа не затмило значение КПСС. А что касается национализма, то здоровый национализм необходим, если мы хотим возрождения своего народа. Иначе нас так и будут бить в вагонах метро, убивать и насиловать.АШАнатолий ШадринИ что касается экспорта революции. Значит вы считаете, что социалистические революции, которые мы устраивали в Африке в 70-к годы, и построение там социализма - это не экспорт революции? Там что, были какие-предпосылки для этого? Я уж не говорю про мировую пролетарскую революцию, про которую говорили Маркс и Энгельс, там даже на Ленинскую революционную ситуацию не тянуло. Они там с утра завтракали друг другом, а в обед мы им автоматы Калашникова раздавали и они начинали строить социализм в отдельно взятом племени людоедов. Если это не экспорт революции, то тогда я не знаю…)Ирина52МЫ ничего не устраивали, просто поворачивали события себе же на пользу, мешая США там поставить базы НАТО. Вполне разумная политика, как у ВВП в СирииИрина52Маркс и Энгельс жили в условиях 19 века, о нем и говорили, В ХХ веке главной задачей стали противостояние экспансии США ,расширение границ своего влияния(верно при любых "измах" и любой идеологии полезно для страны) и создание пояса безопасности, лишенного баз нато. Советская цивилизация в целом по структуре выглядела приблизительно так:АлексейМы ехали шагом, мы мчались в боях, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать не Лейба Троцкий посылал русских мужиков посылал погибать.Ирина52Воевать за идеал для русского - норма жизни. Нет идеала (как в нынешнем потреблядстве) - вымираем ускоренными темпами...Так что молчАЛИ бы0, господа, С вашими натовскими методичками Вы уже нам осточертели за 30 лет БЕЗ СТРАНЫ И БЕЗ ИСТОРИИ . И,главное, БЕЗ ИДЕАЛОВ.Ирина52Русские СТАЛИ чужими в своей стране в результате уничтожения Советского СоюзаWlad WladЭто когда они в СССР в Прибалтику приезжали и смотрели сколько сортов сыра в тамошних магазинах продают?АлексейВоевать за идеи лохматого еврея Карла Маркса Генеральный секретарь ЦК КПСС посчитал западло! Поэтому вы и бесить, что без крови российского народа вымираете, без российского газа замерзаете. А Россия 1000 лет жила и живет. Вашей кровавой истории 70 лет.Ирина52У русских есть национальность,но государство именно за нами право на нее не признает даже в РФ,не говоря уже о других республиках Именно поэтому НАМ нужна ДРУГАЯ власть, а не пропутинская олигархическая...РУССКИЕ - это ТЕ, кто эмигрировать не станет,и даже живя в той же Прибалтике,где,к слову, он родился и вырос, как и его предки,основавшие города на земле туземцев-хуторян, осознает и ощущает себя именно русским. А псевдорусские,размахивающие эстонским флагом - евреи по происхождению. Как таких называли в РИ - выкресты...Им всё равно,именем какого народа прикрываться.Тамара ФроловаОставьте национализм. Русский это не национальность, это менталитетИИринаЕсли коммунисты и их сторонники насаждали на территории СССР и в мире прорусскую идеологию ,историю ,культуру ,русский язык ,то враги коммунистов захватившие республики СССР ,включая ,РСФСР -все русофобы ,и сразу же стали уничтожать не только советское ,но и русское . И враги коммунистов , захватившие РСФСР ,30 лет грабя и уничтожая русский народ ,скулят ,что народишко им достался плохой ,что русским нечем гордится в своей истории ,а надо только "каяться ".Евгений НатесовДля начала надо решить как определяется национальность, по каким признакам.Wlad WladОдно дело "коммунистическая демагогия" в СССР и другое - реальный уровень жизни русских в СССР. Это грузины имели налоговые льготы. Это Прибалтика была "витриной социализма". Это в Средней Азии никто не считал поголовье овец. А РУССКИЕ в Средней Полосе варили борщ ИЗ СЕЛЕДКИ - больше в магазинах ничего не было.SamariumИз русских людей старательно вытравливается сама мысль, что они русские...осознавать свою национальную принадлежность дозволяется людям любой другой национальности, но если русский будет с гордостью заявлять, что он русский, то его тут же обвинят в национализме, в разжигании национальной розни, да в чем только вообще не обвинят...ЛЛавровВы абсолютно правы, при этой власти в России создаются условия для всех, но только не для русских, мы должны требовать возврата указания национальной принадлежности в паспорте и введения графы "Прочие гражданства", чтобы сразу было видно, кто есть ктоЭБЭдуард БелозеровАвтор маленько увлёкся дыркой, дырка в национальности только у тех кто обворовывает Россию и живет в лондонах. У нормальных людей с национальностью все нормально. И то что я отношусь плохо к этой власти и к этому государству не значит, что я не люблю свою страну и что я отказался от своей национальности.ГусЕнаДырка у тебя между ног. И это даже не женская писа. Просто, ДЫРА в сознании. Нет у тебя ни любви, ни уважения. А есть твоя требуха и забота о ней.Татьяна БушмелеваА чем разделение по цвету глаз хуже чем разделение по национальности?Альбина Колесниковарусский он всегда будет русским где бы он не жил, хватит вам ерунду болтать у этого писаки в голове дыра.Ирина52Врать надо меньше надо,дорогой. В Бийске (Алтайский край,Россия) я в эпоху СССР на базаре на свою зарплату на две недели брала мяса 2,5 кг на себя одну. Это не считая колбасы в буфете и обедов в столовой института, рыбы и птицы...А сейчас больше полукилограмма фарша на месяц позволить едва могу...Про рыбу пришлось забыть вообще.Курица: только на бутерброды, 300 гр(одна упаковка) на неделю...ГусЕнаИрга наша-бездетная:))) гнилая матка коммунякЮрий ГоленковБеда в другом. Со времён варягов-рэкетиров, захвативших власть на обширных территориях славян, балтов, финно-угров, население было лишь принадлежностью, объектом власти, но никогда - субъектом. Русскоговорящие - да, но не сильно больше. К тому же проклятый 20-й век окончательно выбил лучший генофонд и что осталось, то осталось, ещё и стремительно вымирающее.ВЛАД ЛАУРусский это не национальность а менталитет. Вот почему у нас самая огромная территория и нас не кто не может завоевать. Любой из нас, проживающих на данной территории, говорящих и думающих на Русском, РУССКИЙ! Божий груз, по имени Русский, объединяет разные народы, и Тюрок и Монголоидов и Славян и даже Семитов а разделение по национальностям и рассам, 1- равалит Русь, 2- нужно англосЕксам и европидроидам "Разделяй и Властвуй" их любимый принцип.Wlad WladБлин, этих "богоизбранных" БЛЯДЕЙ когда-нибудь ВЫСЕЛЯТ из России?СРстанислав разореновЯ живу в Прибалтике и горжусь тем , что я русский. Статья полная чушь.ЛЛавровКаждая национальность должна иметь право на её отражение в паспорте, но кому то же выгодно было стереть наши национальности и кто же мы после этого??? А получается мы сейчас никто, т.е. без рода и племени. Думаю, надо незамедлительно вернуть в паспорт запись о принадлежности человека к национальности, а не идти на поводу, тех группировок, которым выгодно стереть нашу национальность.Сергей ПолосовА кто сказал что "должна"? Если припездок тупорыло тянет через губу нечто высоколобо- витийственное, это не значит, что всё цивилизованное Человечество обязано повторять за ним его бред.Аркадий АлександровВозвратить исконно русские земли, прижать "свободолюбивых", обязательно вернуть в паспорт графу "национальность" (как в Татарии) - и всё наладится.VBvladimir bedarevУ меня на лице написано, что Я Русский. А кому не нравится, пусть пишут в комиссию по правам Человека.WWaleryА что вам скажет русский, оставшийся без своего привычного места в России и вынужденный как-то выживать, как например русские в Казахстане? Тут первичное то, что "русские" в России могут сказать этим русским посланным в свое время поднимать Казахстан. Хорошо известно - русские РФ не ждут обратно русских из РК... А Лавров так вообще сказал - проблемы с правами русских Россия не будет рассматривать... Можно только предвидеть чем закончится для России заигрывания с национальными республиками бывшего СССР.Evgenija PaletteНеправда ваша , господин сочинитель... РУССКИЙ ТОЖЕ СКАЖЕТ, ЧТО ОН РУССКИЙ... А особо доверенным людям скажет, что, вот, уже в течение ста лет над ним висит ИНОРОДНОЕ ИГО, что с тех пор ничего не меняется, а если что и меняется, то это - на потребу этого же самого ига, потому что после того, как они "ВЫЛЕЗЛИ" из отведенных для них мест, они не имели ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (советский режим не позволял ее иметь), и ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТУ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СЕБЯ... в девяностых... А русскому народу предписали забыть, что он - русский. Забыть о своей истории, о своих победах, навязав ему фальшивый слюнявый интернационализм, который был только в декларациях. Забыть О СВОЕЙ ГЕНЕТИКЕ..., над чем особенно и с большим пристрастием трудятся инородцы всех мастей и по сегодняшний день. И еще, пожалуй, кое что скажет русский, если его спросить, кто он... Но это уже только друг другу по большому секрету...Валерий АлексеевЕврейский выпендрёж, а не статья. Не зря цари черту оседлости для евреев установили.Евгений ЛобковАвтор переписал мысли Зеэва Жаботинского о евреях, но отнёс их к русским.Максим ПипотяРусский русскому рознь....одни такие, другие другие....всех под одну гребёнку не надо чесать....Evgenija PaletteКонечно, такой ПРИЖИМ не мог пройти бесследно... Слаб человек. Соглашается, изворачивается, приспосабливается... , предает... Но не о них РЕЧЬ... Такого быдла было достаточно во все времена и во всех уголках планеты... Речь идет о незыблемом, о коде рождения, о РАЗРЫВЕ СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИЯ... О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДУХА... А дух, как известно, сильнее плоти...ВСВадим СкоробогатовКак и любая другая национальность...."Мы Русские, какой воссторг" (Суворов)Вячеслав 5Он хоть и Русский.но жил в стране.где их не уважали и презирали.а умер генералиссимус в своей усадьбе забытый царём и его прихвостнями.Evgenija PaletteКакая страшная, однако, картинка, предпосланная статье... Но она все-таки не страшнее действительности...ГБГеннадий БирюковСутью отношения к русскому народу в России стало обсуждение поправки в Конституцию о наличии русских в стране. Это главная суть. Эта позиция нескольких горластых нацменьшинств определила отрицательное решение. Все остальные рассуждения - от лукавого.СергейКакой-то бред аффтор несёт...valentina kuvakinaДаже не знаю, как назвать эту статью... Самое мягкое - чушь! Почти 20 лет живу в Италии и всегда ощущаю себя русской и до смерти ею останусь. И все мои друзья и родные живут в России. Всё острее становится моё чувство патриотизма, и я понимаю, что издалека виднее все достоинства и недостатки. "Лицом к лицу лица не увидать : большое видится на расстоянии!"ВАВладимир АлександровЧем больше расстояние - тем лучше зрение. Ура забугорным патриотам!Владимир ПетровПри коммунистаx при осуществлении ленинской национальной политики произошла селекция русского народа: лучшие погибали, приспособленцы выживали, но плодились неважно. А нерусские имели преимущество над нацией бывшиx "угнетателей" и под ласками КПСС решили, что они лучше русскиx. И часть русскиx поверила в эту фуйню.Аволина ВласоваУ В.Маяковского: "Русский я по паспорту!" А я хочу тоже в паспорте иметь национальность, которую отменил ... У всех народностей есть национальность, вот только Русских обезличили.ЕНевгений начисКонечно есть такие о ком пишет автор,но,но большинство русских за рубежом за Россию!Комментировать
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