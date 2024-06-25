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  • Валерий Николаевич
    С души воротит читать на тему смертной казни. Вспомните, кто подписал этот мораторий и теперь красуется на здании Е-ц...Надо ли вернуть с...
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Надо ли вернуть смертную казнь в России?

Надо ли вернуть смертную казнь в России?

Надо ли вернуть смертную казнь в России? На фоне последних событий в Ростове этот вопрос стал одним из наиболее животрепещущих у наших людей.

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Комментарии
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Галина Крейн
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДАВНО НАДО ВЕРНУТЬ.
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10 час.
epobedimski
Давно пора!
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
С души воротит читать на тему смертной казни. Вспомните, кто подписал этот мораторий и теперь красуется на здании Е-центра и как задушили всю критику про этот ё...й центр
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5 час.

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