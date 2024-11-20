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Царьград

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К расследованию инцидента с раздетой школьницей в Екатеринбурге подключился Следственный комитет

К расследованию инцидента с раздетой школьницей в Екатеринбурге подключился Следственный комитет

Изначально руководство школы пыталось замять крайне неприятную историюВозбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пятиклассницы из Екатеринбурга потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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