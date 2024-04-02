Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Николай Арзамасцев
    Упёртый Израиль, как упёртая Украина - свято верят в свою победу 😅😆😂Какой будет месть...
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    Как купил?! Да очень просто: Карл находится в состоянии такой же деменции как и Байден, а въедливый, наглый и пройдош...Зеленский купил о...
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    пол хохляндии продал и замок получил...давайте дальше хохлы молитесь на зелю..дебилыЗеленский купил о...

США самопендальнулись и пошли к пропасти

США самопендальнулись и пошли к пропасти

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН С 1 января 2024 года Россия стала председательствовать в БРИКС. Работа кипит! Здесь творится главное чудо современности - новая система международных платежей и новая наднациональная валюта! Никакого секрета нет, но для всего запада - это как шило в мякоти.

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