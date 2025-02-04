В Туве три человека умерли, отравившись угарным газом

В Туве два взрослых и ребенок умерли от отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия произошла утром 4 февраля в одном из частных домов города Чадан в Дзун-Хемчикском районе.
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