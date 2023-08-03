Закон и Порядок

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Захарова предупредила Токио о последствиях за протесты по вопросу Курил

Захарова предупредила Токио о последствиях за протесты по вопросу Курил

Любые протесты Японии по вопросу Курильских островов в дальнейшем будут рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела России.

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Комментарии
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W
Walery
Японцы допросятся, что РФ сравняет эти острова с уровнем морской воды. Россия при ее огромной территории ничего не потеряет, а вот японцы свою идею островов похоронят вместе с собой на века.!!! Это как один вариант... но есть и другие варианты - например эту надоедливую Японию (этих вояк сраных) сравнять с уровнем Тихого океана.
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