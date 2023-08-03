Захарова предупредила Токио о последствиях за протесты по вопросу Курил

W

Walery

Японцы допросятся, что РФ сравняет эти острова с уровнем морской воды. Россия при ее огромной территории ничего не потеряет, а вот японцы свою идею островов похоронят вместе с собой на века.!!! Это как один вариант... но есть и другие варианты - например эту надоедливую Японию (этих вояк сраных) сравнять с уровнем Тихого океана.