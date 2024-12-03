Выяснилось, в каком формате граждане РФ любят проводить новогодние корпоративы

Теперь людям застолья недостаточно Как россияне предпочитают отмечать новогодние корпоративы, радио Sputnik рассказала генеральный директор и управляющий партнер агентства Avantage Project Лилия Федорова.
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