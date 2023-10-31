Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коваль
    Маразм крепчаетПрезидентом Украи...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    сколько можно рассусоливать? Собраться всем вместе и снести  напрочь всех сволочей кто жить спокойно не хочет. Байден...Потянут ли США дв...
  • Lora Некрасова
    Вагнер, мы тебя помним! Храни тебя Бог!Бывшие бойцы ЧВК ...

Украинское ядерное оружие: насколько далеко может зайти программа «гибридизации» вооружений

Украинское ядерное оружие: насколько далеко может зайти программа «гибридизации» вооружений

Сообщение о том, что в США для нужд ВСУ разрабатывается гибридная система ПВО, сочетающая американские и советские технологии, было многими воспринято в нашей стране как признак отчаяния киевского режима, который вот-вот рухнет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
поэтому, нужно ибашить на руине все, что движется и все, где может что-то хранится, не говоря уже о транспортной инфраструктуре...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх